Ново-Огарево, Московская область, , 12:08 — REGNUM Оборонно-промышленный комплекс России столкнулся с ожесточённой конкуренцией на мировых рынках. Об этом 5 июля заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Пик поставок вооружений и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок», — заявил Борисов.

«Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жёсткая, поэтому предприятиям ОПК кроме как освоения гражданского рынка для финансовой стабилизации — другого пути нет. Поэтому, в соответствии с вашими поручениями, достичь уровня гражданской продукции к 2025 году 30%, а к 2030 году 50% — мы (в этом направлении) планомерно двигаемся», — указал он.