Кострома, 5 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Кандидатом от партии «Новые люди» по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Дмитрий Федин. Решение было принято на общероссийском съезде партии, состоявшемся 4 июля в Москве.

Наталья Диева Баннеры

Федин — руководитель костромского отделения партии. Ему 23 года. Кандидат окончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по профилю «управление инновациями», переселился в Кострому в 2020 году. До момента вступления в партию «Новые люди» политикой не занимался.

Он же попал в список региональной группы, объединивший Костромскую, Ярославскую и Вологодскую области под No 2. Первым номером в списке стал секретарь ярославского отделения Эдуард Коробейников. Пятое место заняла костромичка, фитнес тренер Елизавета Иванова.