Кемерово, , 12:10 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил жителей Кузбасса с приближающимся 300-летним юбилеем. Его видеопоздравление опубликовал официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

«Дорогие друзья, поздравляю вас с 300-летним юбилеем Кузбасса. Его история неразрывно связана с достижениями многих поколений ваших земляков. Несмотря на суровый климат, они осваивали природные месторождения Западной Сибири, строили города и посёлки, шахты и заводы. В годы Великой Отечественной войны жители Кузбасса надёжно обеспечивали страну углём, металлом и военной продукцией. Их вклад в победу над врагом поистине неоценим. В послевоенное время ваш регион сыграл важную роль в укреплении экономики страны, её энергетической безопасности. Особые слова благодарности горнякам, чей труд всегда требовал не только высокого профессионализма, но и огромного личного мужества. Сегодня Кузбасс — один из крупнейших промышленных центров России. Здесь активно добывается угледобыча, металлургия, химическая отрасль, нефтепереработка, да и очень многое другое. Это позволяет успешно решать социальные вопросы, создавать достойные условия для жизни людей. Я в этом не раз убеждался лично во время своих рабочих поездок в Кемеровскую область. Искренне благодарю всех жителей Кузбасса, его руководство за добросовестный труд, за большой вклад в развитие нашей страны. Уверен, что целеустремленность и любовь к родной земле помогут вам добиться новых успехов. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — сказал Медведев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин посетит Кемеровскую область в день празднования 300-летия региона. По данным СМИ, Путина ждут в Кузбассе уже завтра, 6 июля.

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