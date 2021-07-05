Киев, , 12:04 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала активы 174 компаний, которые фигурировали в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба ведомства.

В СБУ рассказали, что 20 предприятий лишили разрешения на брокерскую деятельность, пять — лишили разрешений на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Напомним, ранее в СНБО анонсировали введение санкций в отношении граждан Украины, которые уже находятся под санкциями США.

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