5 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Виктора Тарана о том, что если Россия начнет масштабную войну против Украины, то она столкнется «с серьезным сопротивлением».

Оксана Переможенко, , 13:57 — REGNUM Если Россия начнет масштабную войну против Украины, то она столкнется «с серьезным сопротивлением». Об этом 4 июля в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Виктор Таран.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«России не так просто захватить Украину или поставить Украину на колени. В Украине прекрасная трехсоттысячная армия, а также хочу напомнить, что более 400 тысяч человек на протяжении 2014−2016 годов прошли военную подготовку, и в том числе на востоке. И в общем в Украине почти 900 тысяч человек, это почти миллион людей, которые имеют военный опыт. Такой численности людей, граждан, не имеет ни одна страна Европы. И Россия прекрасно понимает, что если они начнут масштабную войну, то они столкнутся с серьезным сопротивлением. Поэтому Россия нас боится. Никогда она Украину на колени не поставит», — отметил эксперт.

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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие из комментирующих не понимают, зачем России нападать на Украину. Иные отметили, что в современных армиях численность личного состава уже не является показателем ее эффективности.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Главный вопрос, зачем это России? Чтобы потом кормить голодранцев, восстанавливать убитую экономику и отдавать набранные кредиты?» — поинтересовался комментирующий под псевдонимом Клятый Москаль.

«Безумные, да вы России даром не нужны, обворованные, с радикальным национализмом в голове», — добавила Наталья Ш.

«Ты это нашему дрону «Ланцету» и «Кубу» расскажешь про 300 000 ваших алкашей, что за ЖКХ должны», — отреагировал Олег К.

«Да уж, трудно кого-то поставить на колени, если он лежит на пузе, не приходя в сознание», — написал Василий О.

«Ничего сложного, необходимо перестать поставлять газ, нефть, твелы, бензин и прочую фигню… Пройдёт полгода — и крах всего», — добавил Михаил Д.

«А зачем России колония МВФ??? На колени вас Запад поставил, я ему аплодирую», — отметил Виталий П.

«Украинский эксперт-стратег не догадывается, вероятно, что при оценке потенциала той или иной армии численность далеко не самый важный параметр. И уже давно. Трехсоттысячная армия очень легко может превратиться в трехсоттысячную дезорганизованную толпу», — подчеркнул Ivan L.

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Сгоревшая военная техника ВСУ Eot.su

«При Союзе в армии Украины служило 250 тысяч, а сейчас 300 тысяч?.. И кто ж будет сопротивляться дешёвому газу и электричеству, а также возобновлению промышленности и отмене продажи земли?.. А-а-а?..» — спросил Сергей Р.

«Украина сама себя поставила на колени и без России», — добавил Жека П.

«Правильно говорит Таран. Зачем РФ ставить вас на колени? Лежит и лежит, хай так и лежит», — отметил комментирующий под псевдонимом Стрелец.

«Пусть Зеленский с Донбассом договаривается. России и не о чем говорить с клоуном», — подытожила Татьяна С.

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Напомним, ранее генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Вилен Мартиросян заявил, что Россия, если бы хотела, то давным-давно поставила бы Украину «на колени». ВСУ не в состоянии воевать против армии России.