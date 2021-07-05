Рим, , 11:54 — REGNUM Правительство Италии исключило Южную Корею из списка стран, жители которой освобождаются от 10-дневного карантина. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

С июля текущего года прибывающие из стран ЕС, США, Канады, Израиля и Японии допускаются в Италию без обязательного карантина при условии полной вакцинации от COVID-19, предоставлении отрицательного ПЦР-теста, выздоровления от COVID-19 и окончания периода изоляции.

Известно, что МИД Южной Кореи обращался к правительству Италии с просьбой включить Южную Корею в список стран, жители которой освобождаются от карантина, однако получил отказ. Причины отказа не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее обязали лиц, прибывающих из 21 страны, соблюдать двухнедельный карантин несмотря на полную вакцинацию от COVID-19.

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