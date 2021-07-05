5 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Турция для России пока только тактический партнер. До стратегического альянса странам еще очень далеко, хотя много будет зависеть от того, как будет выстраивать турецкую политику президент США Джо Байден. Турецкие и американские эксперты говорят, что времени на восстановление турецко-американских отношений и смягчение напряженности внутри НАТО почти не осталось.

Станислав Тарасов, , 13:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения с Турцией являются «примером того, что даже с членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения». По его же словам, «даже страны — члены НАТО, несмотря на, скажем так, непререкаемую дисциплину в этом блоке, которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся США, всё равно могут сохранять свою суверенность и могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности». В связи с этим Песков отметил важность российско-турецких отношений и подчеркнул, что они являются стабилизирующими для региона.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В таком заявлении нет ничего оригинального. Москва и раньше заявляла, что Североатлантический альянс «не укрепляет стабильность на континенте, но Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений». А что касается Турции, то Москву не смущает членство этой страны в альянсе, а также расхождение взглядов по некоторым вопросам внешней политики. В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров несколько детализировал ситуацию. «У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией, — говорил он. — Я уверен, что отношения между Россией и Турцией — это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием». По его же словам, «в мире между странами неизбежно возникают разногласия, но если они открыты к сотрудничеству, то могут достичь баланса интересов».

Это и происходит в отношениях между Россией и Турцией, «которые основаны на принципах добрососедства, взаимного учета интересов». Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, регулярно проводят встречи и общаются по телефону. Они обсуждают актуальную международную повестку и двустороннее сотрудничество. Оба лидера выработали такую модель сотрудничества, которая сглаживает противоречия, преодолевает их. Наиболее наглядно это проявляется в различных зонах конфликтов: в Сирии, в Ливии, а теперь в Нагорном Карабахе. Несмотря на неоднозначные высказывания, Турция всё же поддержала решения, принятые по итогам встречи президента России с лидерами Азербайджана и Армении по прекращению карабахской войны. Западные эксперты считают нынешний российско-турецкий альянс беспрецедентным в истории, часто указывая при этом на пример послевоенных Франции и Германии.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции Kremlin.ru

Правда, пример не совсем корректный. Берлин и Париж состоят в НАТО и ЕС. Россия и Турция находятся в ином положении. Тем не менее, пишет бельгийское издание EUobserver, «Путин призывает расширять российско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности, ссылаясь на хороший опыт проведения совместных операций в Сирии и в прекращении нагорно-карабахской войны». При этом он не призывает своего турецкого коллегу Эрдогана «пожертвовать НАТО и своими крепкими связями с Западом ради того, чтобы двинуться в новом направлении вместе с Россией». Именно этим определяется главная особенность, ведь США и другие западные партнеры Турции призывают ее «порвать с Россией». «У нас крепкие отношения с Россией. Однако наши крепкие отношения с ней не являются альтернативой нашим отношениям с НАТО, Францией или США, и они не должны наносить ущерба этим отношениям», — говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время недавнего совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Но главный парадокс заключается в том, что Путин и Эрдоган «ладят в тех частях прежней османской сферы влияния, которую и Россия также считает своей сферой влияния». Правда, есть и другая точка зрения. Так, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин утверждает, что «никакого альянса между Россией и Турцией не существует», и что «стремление Путина выстроить связи с Эрдоганом ограничивается региональной реальной политикой». Комментируя сотрудничество России и Турции в Закавказье, он полагает, что это создает в Нагорном Карабахе более благоприятный климат для взаимодействия во всех сферах. Отсутствие сотрудничества там «испортило бы отношения во всех смыслах». Что же касается НАТО, то этот альянс «не приспособлен к тому, чтобы иметь дело со страной, ведущей такую внешнюю политику и политику в области безопасности, которую на постсоветском пространстве принято называть многовекторной». Турция к этому приспособлена больше, используя приличные отношения с Россией в сфере экономики и политики, она всегда руководствуется своими интересами.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО Tccb.gov.tr

Так же действует и Россия на Ближнем Востоке, ведь это две крупные евразийские державы с большим историческим опытом. Плюс к этому Турция занимает серьезное географическое положение, и даже в нынешних размерах является одним из ключевых игроков в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Теперь в задачу Москвы и Анкары входит создание разветвленной системы взаимоотношений. Кстати, один из важнейших совместных проектов России и Турции — строительство АЭС «Аккую». Такие проекты всегда реализуются только тогда, когда перспектива отношений проглядывается лет на сто. Но пока Анкара является для Москвы тактическим партнером, до стратегического альянса странам еще очень далеко, хотя много будет зависеть от того, как будет выстраивать турецкую политику президент США Джо Байден.

Турецкие и американские эксперты говорят, что времени на восстановление турецко-американских отношений и смягчение напряженности внутри НАТО почти не осталось.