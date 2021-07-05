Варшава, , 11:48 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости Штатов. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба польского лидера.

«По случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки — Дня независимости — от имени польского народа и от себя лично поздравляю весь американский народ», — говорится в письме.

Анджей Дуда подчеркнул «общую историю и многовековые связи обеих государств». Он напомнил о «роли польской диаспоры в формировании Соединенных Штатов» и трансатлантических отношениях, а также подчеркнул важность нынешнего сотрудничества в таких сферах, как оборона, политика и энергетика.

Президент Польши Анджей Дуда также заверил Джо Байдена в лояльности Вашингтону со стороны польского руководства в сфере борьбы с пандемией, а также перед лицом экономических, политических и военных угроз.