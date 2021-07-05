Москва, , 11:40 — REGNUM Соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с катастрофой самолета филиппинских ВВС C-130 Hercules, которая произошла 4 июля, выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания 5 июля обнародована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолета на острове Холо», — говорится в сообщении.

Также российский лидер попросил своего филиппинского коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших при крушении самолета, и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования в связи с катастрофой самолета C-130 Hercules ВВС Филиппин на острове Холо выразило посольство России в этой стране.