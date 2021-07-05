Джакарта, , 11:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил ускорить программу вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

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Глава государства хочет, чтобы за сутки в стране делали три млн инъекций вакцины против коронавируса.

«Если мы хотим завершить работу до конца этого года, нам потребуется около трех миллионов вакцинаций в день с октября по ноябрь. Это чрезвычайно высокая цель», — заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни.

По словам министра, чем раньше будет завершена вакцинация, тем быстрее будет сформирован коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии объявили о трех новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.

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