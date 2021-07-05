София, , 11:35 — REGNUM В подкупе избирателей накануне досрочных выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии обвинил партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков. Он заявил об этом 5 июля в интервью Болгарскому национальному радио.

«В Пловдиве покупали голоса от имени партии ГЕРБ. Это раскрыли сотрудники пловдивской полиции. Теперь информацию по этому делу должна давать прокуратура, ранее ее представители говорили, что в этом вопросе много не ясно, что не было доказательств, но вчера прокурорам было доложено, что в Пловдиве есть доказательства», — сказал он.

Также Рашков добавил, что в данный момент по этому факту ведется расследование полиции и уточнил, что голоса покупали по 30 левов (примерно €15).

Отметим, досрочные выборы в Народное собрание Болгарии намечены на 11 июля, и в них будут принимать участие 23 партии и коалиции.