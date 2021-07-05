Москва, , 11:43 — REGNUM Российское генконсульство в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана прекратило работу. Это временное решение связано с обострением обстановки в регионе, сообщил 5 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, многие консульства в этом городе временно прекратили работать до прояснения обстановки. Ситуация с боевиками «вызывает нервозность».

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов», — пояснил Кабулов в беседе в ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных районах страны.

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