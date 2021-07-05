Новосибирск, 5 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на заседании сегодня, 5 июля, одобрило распоряжения, позволяющие продолжить своевременную реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе — строительства Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Министр строительства региона Иван Шмидт отметил, что сейчас в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов, а в ряде регионов, где ведётся строительство крупных социальных объектов наблюдаются корректировки сроков их сдачи, связанные с необходимостью перезаключения контрактов на проведение строительных работ. При этом он напомнил, что с учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории не может быть перенесён.

«Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче Ледовой арены в эксплуатацию вовремя. С учётом рекомендаций профильных федеральных органов власти (Минфина, Минстроя России, УФАС) и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи с высокой социальной значимостью объекта, учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего государственного контракта, распоряжениями правительства Новосибирской области допускается увеличение цены государственного контракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30%», — сообщил Иван Шмидт.

В соответствии с распоряжениями, Государственномуказенномуучреждению «Арена» предписано обеспечить проведение государственной экспертизы всех изменений, внесённых в проектную документацию по строительству объекта, после этого определить новую стоимость контракта.

После подписания документы будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.