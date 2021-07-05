Лондон, , 11:20 — REGNUM Вывод союзных войск из Афганистана может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в интервью Sky News заявил бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер.

Бывший директор разведслужбы уверен, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой. По его словам, если Запад пренебрежёт Афганистаном, угроза для Великобритании со стороны террористических группировок возрастёт.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никуда не делись и обладают способностью к возрождению», — подчеркнул бывший шеф британской разведки.

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Янгер также отметил, что его «очень тревожит» то, что Россия якобы может воспользоваться ситуацией в Афганистане для того, чтобы нанести ущерб странам Запада. Бывший глава MI6 считает, что наиболее вероятным исходом для Афганистана сейчас является гражданская война между возрождающимся «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана, поддерживаемым США и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы, после завершения вывода основной части войск из Афганистана в этой стране может остаться небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооружённых сил Великобритании. По его словам, британский спецназ будет находиться в Афганистане «для обеспечения подготовки афганских подразделений».