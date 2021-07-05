Калуга, 5 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 июля сердечно поздравил жителей региона с Днём образования области и Днём принятия её официальных символов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Калужской области 77 лет

«На карте страны наш регион в современных границах появился 77 лет назад. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но уже стали неотъемлемой частью истории и культуры области. Главное богатство нашего края — люди, благодаря таланту и трудолюбию которых Калужская область сегодня — прогрессивный регион с перспективным будущим. Уверен, что наша совместная работа обеспечит дальнейшее стабильное развитие и процветание родной земли. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!», — отметил Владислав Шапша.

Решение установить праздник — День образования Калужской области и день её официальных символов — и отмечать его ежегодно 5 июля в день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР» было принято Законодательным Собранием региона в 2013 году. Современная история Калужской области берёт свое начало в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в её состав был включен ряд территорий Тульской, Московской, Смоленской и Орловской областей. Эта новая праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному отношению к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных предыдущими поколениями, а также популяризации официальных символов региона.

Герб Калужской области утверждён 16 июня 1996 года. Он представляет собой зелёный щит с серебряным волнообразным поясом, увенчанным исторической императорской короной. Щит увенчан второй короной большего размера, символизировавшей в XIX веке статус губернии, и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой. За основу действующего герба взят исторический герб Калужской губернии, утверждённый 5 июля 1878 года императором Александром II вместе с другими гербами сорока шести губерний и областей Российской Империи. До Высочайшего утверждения губернского герба, его функции исполнял городской герб Калуги, утвержденный 10 марта 1777 года императрицей Екатериной II. Герб имел следующее описание: «В голубом поле щита горизонтально извивается серебряный переклад с короной наверху. Переклад означает реку Оку, а корона — преимущество города, в которое он возведён, учреждением в оном наместничества».

Герб Калуги первоначально использовался для Калужского наместничества, а после его преобразования в губернию в 1796 году и для Калужской губернии. Высочайше утверждённый герб Калужской губернии использовался до 1917 года. В советский период Калужская область, образованная в 1944 году, собственный герб не имела. 27 марта 1996 года был принят Устав области, в котором было закреплено право Калужской области на собственные герб и флаг. Наряду с гербом флаг является официальным символом региона.