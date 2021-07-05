Москва, 5 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В сети появились изображения нового кроссовера Nissan X-Trail во внедорожном тюнинге для российского рынка. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ru».

Колёса.ru Nissan X-Trail во внедорожном тюнинге для российского рынка

Модель выделяется двухуровневой головной оптикой, расширенными колёсными арками, большим дорожным просветом и порогами, под которыми расположены трубы выхлопной системы. Также X-Trail оснащён буксировочными крюками на заднем бампере и шноркелем.

Собрано авто на модернизированной «тележке» CMF-C/D. Эта же платформа лежит в основе нового Mitsubishi Outlander.

Пока неизвестно, сколько будет стоить рестайлинговая версия кроссовера в России. Актуальная версия X-Trail в базовой комплектации продается за 1 918 000 рублей.

Ранее дизайнер Джош Бирнс представил первые рендеры новейшего пикапа Nissan Titan 2024 модельного года. По версии художника, новая модель должна получить широкую радиаторную решётку с оригинальным узором, хромированную отделку кузова и современную светодиодную головную оптику.

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