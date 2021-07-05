Сеул, , 11:24 — REGNUM Лидеры Южной Кореи и Нидерландов в ближайшее время проведут виртуальные переговоры. Об этом 5 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

По её словам, переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте состоятся в среду, 7 июля.

Известно, что инициатива проведения переговоров поступила с нидерландской стороны.

Предполагается, что представители двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества в различных областях, включая полупроводники и возобновляемые источники энергии. Отметим, что в текущем году страны также празднуют 60-летие установления дипломатических отношений.