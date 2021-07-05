Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов перешёл на работу в региональное министерство транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В министерстве [транспорта] Дмитрий Беликов будет курировать вопросы, связанные с работой общественного, автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского транспорта», — уточнили в донском минтрансе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Беликов занимал должность заместителя главы администрации Батайска по вопросам ЖКХ, затем в январе 2020 года был назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.