Киев, 5 июля 2021, 11:07 — REGNUM Украина сделала достаточно, чтобы услышать от партнёров примерные сроки вступления в Европейский союз и НАТО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 5 июля, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика».
Зеленский добавил, что, по его мнению, проекты ЕС и НАТО не могут считаться завершёнными без Украины.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что Украина может сначала вступить в НАТО, а затем — в Евросоюз.
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