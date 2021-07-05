Киев, , 11:07 — REGNUM Украина сделала достаточно, чтобы услышать от партнёров примерные сроки вступления в Европейский союз и НАТО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 5 июля, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика».

«Наше государство и украинский народ уже, я считаю, сделали достаточно, для того, чтобы получить от наших партнёров чёткие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского союза и членом Альянса», — сказал он.

Зеленский добавил, что, по его мнению, проекты ЕС и НАТО не могут считаться завершёнными без Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что Украина может сначала вступить в НАТО, а затем — в Евросоюз.

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