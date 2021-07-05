Ярославль, 5 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославле на заседание комиссии, где будет рассматриваться вопрос о возможном конфликте интересов мэра Владимира Волкова, пройдёт без СМИ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Председатель муниципалитета Артур Ефремов рассказал, что журналистов на заседание не пустят из-за регламента.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

По словам Ефремова, заявку на заседания представительного органа нужно подавать минимум за сутки из-за «антитеррористической безопасности». Поскольку никто этого не сделал, журналисты на заседание не попадут. При этом по регламенту работа комиссии носит открытый характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в муниципалитет поступило представление прокуратуры, в котором указывалось, что мэр Ярославля Владимир Волков нарушил нормы закона, не предупредив комиссию о возможном конфликте интересов при принятии решений о изменении статуса земельного участка у бывшего ТЦ «Карусель». Подобные вопросы рассматривает комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.

Комиссия назначила проверку. 5 июля ожидается вынесение решения. Таким образом пресса не услышит ни аргументы прокуратуры, ни оправданий стороны мэра Ярославля, ни позиции депутатов, которые входят в состав комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шансы на то, что депутаты усмотрят в действиях мэра нарушения антикоррупционного законодательства, крайне малы.