Нерехта, Костромская область, 5 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок в Костромской области пострадал в аварии с мопедом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Https://xn--90adear.xn--p1ai Мопед

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 4 июля в районе посёлка Кирпичный Нерехтского района. За рулём мопеда находился 29-летний мужчина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и опрокинул транспортное средство вместе с ребёнком.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не имел прав и был пьян на момент аварии. После инцидента он скрылся с места ДТП, его 5-летний пассажир получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится административное расследование.

Напомним, в конце июня в Костромской области случились аналогичные аварии, в которых пострадали двое подростков. Юноши управляли мопедами, не имея на то законных прав. Как отмечают инспекторы, с января по май 2021 года в регионе в три раза выросло количество ДТП с детьми. За первые пять месяцев специалисты зарегистрировали 34 таких аварии. При этом, несовершеннолетние нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. Виновными в остальных авариях признаны взрослые.