Кабул, 5 июля 2021, 10:55 — REGNUM В Афганистане правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.
По его словам, они решили «воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом обстановку в республике на фоне вывода западных воинских контингентов.
В беседе Патрушев и Мохиб сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов. Также они обсудили обострение военно-политической обстановки на севере страны.