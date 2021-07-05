Кабул, , 10:55 — REGNUM В Афганистане правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

«Абсолютно, обязательно, совершенно точно», — сказал Мохиб, отвечая на вопрос о возможности контрнаступления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, они решили «воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление»

«Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны», — цитируют его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом обстановку в республике на фоне вывода западных воинских контингентов.

В беседе Патрушев и Мохиб сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов. Также они обсудили обострение военно-политической обстановки на севере страны.