Москва, , 10:52 — REGNUM Количество государств «коллективного Запада» в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций на сегодняшний день достаточное и не должно увеличиваться. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя намерение Германии при поддержке Великобритании стать постоянным членом Совбеза.

Читайте также: «ООН — ярмарка лицемерия, лжи, подлости и духовного разложения»

"Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств «коллективного Запада», которых там и так достаточно, — к ним относятся в том числе Германия и Япония», — подчеркнул в интервью газете «Известия» российский дипломат.

Полянский отметил, что российская сторона делает акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза. Однако, по его мнению, при текущем составе Совбеза извне создаётся впечатление позиции, единой со странами Запада.

«Если вы посмотрите на Совет безопасности, то от «коллективного Запада» там представлено шесть стран. Удельный вес западных государств в мировой политике, населении мира непропорционален этому количеству, — подчеркнул дипломат. — Это сказывается в том числе и на сигналах, которые идут из Совбеза: когда мы обсуждаем какой-то сюжет, у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что весь мир думает так, как говорят об этом западные страны и те, кто их поддерживает».

Также в сюжете: ООН, и прежде всего Совбез, давно пора реформировать — Project Syndicate

Полянский напомнил, что процесс трансформации ООН идёт уже более 20 лет и идёт вяло. Также, по его словам, из-за слишком полярных позиций у государств по нему очень сложно добиться какого-то прогресса.

«Наш подход к реформе не подразумевает механистического расширения по принципу «Давайте для репрезентативности вместо 15 членов сделаем 50», — пояснил первый заместитель постпреда РФ при ООН. — Считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств».

Полянский подчеркнул, что Совбез должен оставаться «рабочим и управляемым органом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на необходимость устранить «аномальную перепредставленность» коллективного Запада в Совете Безопасности ООН и укрепить блок представителями африканских, азиатских и латиноамериканских стран.