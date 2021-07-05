Варшава, , 10:47 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил на своей странице в соцсети Facebook о польских жертвах Львовской трагедии, которая произошла 4 июля 1941 года, когда немецко-фашистские оккупанты расстреляли десятки польских профессоров и преподавателей Львовского университета вместе с членами их семей.

«С наступлением 1 сентября 1939 года на Польшу немцы начали реализовывать свои преступные планы. И их элементом оказался геноцид польского народа, что выразилось, в частности, в чудовищном расстреле десятков польских профессоров Львовского университета и их семьей, что у нас стало принято называть Львовской трагедией. Этим событиям сегодня исполнилось ровно 80 лет», — говорится в сообщении.

Премьер-министр страны подчеркнул, что нельзя забывать преступления, совершенные немцами во время Второй мировой войны. Как он пояснил, поляков тогда убили не «какие-то безымянные нацисты», а гитлеровская Германия. «Эту истину нужно не только напоминать, но и вкладывать в будущие поколения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Комиссия по иностранным делам и законодательству Сейма Польши представила правительству отчет о потерях Польши в результате Второй мировой войны. Сумма потерь была оценена в 850 миллиардов долларов. Правительство республики намерено истребовать её у Берлина в качестве компенсации.