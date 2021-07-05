Нью-Дели, , 10:43 — REGNUM На текущей неделе министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит с визитом Россию. Об этом 5 июля сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

По словам последних, визит главы индийского МИД вероятнее всего начнется в четверг, 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что в Индии официально начался основной период сооружения третьей очереди атомной станции «Куданкулам», которую строит российская государственная корпорация «Росатом».