Калуга, 5 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Калуге состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам кафедры связи военно-учебного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Часть вчерашних студентов получили офицерские погоны, другим были присвоены звания офицеров запаса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги В Калуге выпускники — «бауманцы» получили дипломы и офицерские погоны

«Ровно 20 лет назад я сам завершил обучение в калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана. Уверен, полученных знаний вам хватит, чтобы занять достойное место в гражданской жизни и на военной службе, — обратился к выпускникам глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Желаю вам успехов, благополучия и с гордостью нести по жизни звание выпускника-бауманца».

Военком города Калуги и Ферзиковского района Калужской области, депутат городской думы Калуги Андрей Иванов поздравил выпускников. Он подчеркнул, что ребята долго готовились, усердно учились и теперь готовы к воинской службе.