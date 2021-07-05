Екатеринбург, 5 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил экспозицию международной промышленной выставки «Иннопром-2021». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Михаил Мишустин за пультом управления нового трамвая «Корсар»

В начале посещения индустриальной выставки премьер-министр осмотрел стенды Госкорпорации «Ростех», включающий экспозиции продукции таких компаний как «Швабе», «Нацимбио» и «РТ-химзащита». После этого Мишустину на совместном стенде промышленной группы «Конар» и компании «Транснефть» продемонстрировали новый гребной винт для судов арктического класса.

Большое внимание председатель правительства уделил тематике электротранспорта: он осмотрел стенд производителя городского электротранспорта «ПК транспортные системы» где ему представили новые модели трамвая и троллейбуса, а также экспозицию Группы «Синара» — производителя электровозов и электропоездов «Ласточка», занимающей в настоящий момент разработкой первого отечественного высокоскоростного поезда с расчетной скоростью до 360 километров в час, а также новой двухэтажной «Ласточки» для межрегиональных пассажирских перевозок.

ИА REGNUM Михаил Мишустин и Дмитрий Пумпянский на стенде «Синара»

Отдельной темой экскурсии премьер-министра по промышленной выставке стали достижения отечественных промышленников в области строительства и обслуживания трубопроводов, а также созданияскважин: на стенде компании ТМК Михаилу Мишустину представили проект «Умная труба», предназначенный для автоматизированного мониторинга потенциально опасных участков трубопроводов. Эта система вызвала живой интерес Михаила Мишустина, он поинтересовался принципом работы системы, который состоит в том, что в состав изоляции трубы включают слой оптоволоконной оплётки со специальными датчиками температуры и механической нагрузки, что позволяет получать данные об эксплуатации разных участков трубопровода в режиме реального времени.

ИА REGNUM Михаил Мишустин и «Умная труба»

Кроме того, на стенде ТМК премьер-министру представили новейшее резьбовое соединение труб «Momentum», позволяющее создавать скважины с отклонением от вертикали до 15 километров. Эта технология должна сделать возможной разработку некоторых шельфовых месторождений с берега, без постройки дорогостоящей надводной инфраструктуры.

В последней части посещения экспозиции «Иннопрома» Мишустин осмотрел стенд концерна «Алмаз-Антей», где были представлены проекты компании в различных областях: автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма», предназначенный для обслуживания объектов подводной инфраструктуры, комплекс сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов, рассчитанный на обслуживание городов с населением от 300 тысяч до миллиона человек, а также новый комплекс рентгенодиагностики для медицинских учреждений, позволяющий создавать полные трёхмерные рентгеновские цифровые «слепки» костей в качестве альтернативы традиционным снимкам в нескольких проекциях.