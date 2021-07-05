Кабул, 5 июля 2021, 10:29 — REGNUM Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведывательными данными для противодействия общим угрозам. Об этом заявил советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
По его словам, у Афганистана есть доступ к информации от захваченных боевиков, разведданные об их деятельности и их планах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом обстановку в республике на фоне вывода западных воинских контингентов.
В беседе Патрушев и Мохиб сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов. Также они обсудили обострение военно-политической обстановки на севере страны.
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