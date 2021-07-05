Кабул, , 10:29 — REGNUM Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведывательными данными для противодействия общим угрозам. Об этом заявил советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

По его словам, у Афганистана есть доступ к информации от захваченных боевиков, разведданные об их деятельности и их планах.

«Думаю, для России и для стран Центральной Азии это также было бы важной информацией относительно угроз, — цитируют его РИА Новости. — И в ответ мы ожидаем такой же информации от России, их разведданных об этих группах — так, чтобы мы могли остановить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом обстановку в республике на фоне вывода западных воинских контингентов.

В беседе Патрушев и Мохиб сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов. Также они обсудили обострение военно-политической обстановки на севере страны.

Читайте также: Лавров объяснил, почему террористы активно занимают Афганистан