Джакарта, , 10:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей оставаться дома и держаться подальше от толпы, сообщает Kompas.

«Сейчас нет лучшего места, чем дом», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

Глава государства также напомнил всем о необходимости единства в борьбе с пандемией.

«Помимо защиты семей и окружающей среды, мы также помогаем медицинским работникам. Благодаря единству мы вместе преодолеем это трудное время», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Бали приступили к вакцинации детей в возрасте 12−17 лет.

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