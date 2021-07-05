Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии не нарушаются права секс-меньшинств, поэтому у них нет оснований для проведения акции в защиту своих прав. Об этом, как передаёт телеканал «Формула», 5 июля заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По словам премьер-министра, сторонникам нетрадиционных сексуальных отношений следует учесть мнение большинства, считающего неприемлемым ЛГБТ-пропаганду.

«Я считаю объявленный сегодня парад необоснованным. Сегодняшний митинг несет в себе угрозу междоусобицы. Для большинства населения неприемлемо проведение этого митинга. Считаю, что этот его не следует проводить», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что сотрудники МВД ведут консультации с организаторами ЛГБТ-акции. Им предложили провести мероприятие не на центральном проспекте столицы, а в другом месте.

Гарибашвили добавил, что подобные акции только способствуют дискриминации секс-меньшинств, так как привлекают «слишком много внимания» к ним.

Напомним, 1 июля в Тбилиси началось ЛГБТ-мероприятие «Неделя прайда». В первый день акции для защиты участников мероприятия от протестующих полиция окружила кордоном представителей секс-меньшинств. Противники пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений пытались прорваться через кордон и кидали в участников акции яйца, камни и бутылки. На 5 июля в Тбилиси анонсировали гей-парад.

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