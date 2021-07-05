Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Компания-оператор трубопровода Keystone XL намерена взыскать с американского правительства $15 млрд компенсации в связи с решением президента страны Джо Байдена отозвать разрешение на строительство трубопровода, сообщает The Hill.

Компания TC Energy заявила 2 июля, что управление юридического советника Государственного департамента был направлен документ, в рамках должно начаться разбирательство в соответствии с Североамериканским соглашением о свободной торговле.

В компании, которая объявила в прошлом месяце, что официально отказывается от проекта трубопровода после того, как Байден отозвал ключевое разрешение в свой первый день в Овальном кабинете, отметили, что требует компенсации за убытки, «понесенные в результате нарушения правительством США своих обязательств по НАФТА».