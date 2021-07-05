Сеул, , 10:28 — REGNUM Представители Южной Кореи и США обсуждают время и место проведения ежегодных совместных военных учений. Об этом 5 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

По его словам, сроки, масштаб и способ проведения учений ещё не определены. Предполагается, что учения могут начаться 10 августа и продлится три недели.

Ранее в южнокорейском военном ведомстве сообщили о том, что при планировании предстоящих учений будут учитываться эпидемиологическая ситуация в стране, межкорейские отношения и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками.

Между тем, ряд общественных организаций и экспертов призывают правительство страны отменить учения, чтобы сдвинуть с мёртвой точки застопорившиеся переговоры о денуклеаризации. Однако Сеул и Вашингтон заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер.