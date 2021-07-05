Киев, , 10:30 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины расширило список лиц, «угрожающих» национальной безопасности страны. Обновлённый список опубликован 5 июля на официальном сайте министерства.

В перечне «опасных» лиц появился российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, режиссёр Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актёр Роман Юрченко.

«Не в курсе, Дима не снимался в фильмах Зеленского?» — прокомментировал новость ведущий украинского телеканала «НАШ» Макс Назаров.

Читайте подробнее: В Раде рассказали, почему Киркоров перестал «угрожать» безопасности Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску российского артиста Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, против Службы безопасности Украины (СБУ). Поводом для судебного разбирательства стало внесение артиста в список лиц, «угрожающих» национальной безопасности Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ