Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Сотрудники посольства США в Грузии поддерживают проведение гей-парада в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 5 июля на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Мы поддерживаем свободу всех грузин, включая сообщество ЛГБТ, реализовать свои права на свободу слова и собраний ненасильственным образом», — говорится в сообщении.

В нём подчёркивается, что посол США Келли Дегнан встретилась с представителями сексуальных меньшинств в Грузии, чтобы продемонстрировать им поддержку Вашингтона.

Напомним, в Тбилиси 1 июля началось ЛГБТ-мероприятие «Неделя прайда». В первый день акции для защиты участников мероприятия от протестующих полиция окружила кордоном представителей секс-меньшинств. Противники пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений пытались прорваться через кордон и кидали в участников акции яйца, камни и бутылки. На 5 июля в Тбилиси анонсировали гей-парад.

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