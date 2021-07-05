Саратов, , 10:23 — REGNUM Глава Саратова Михаил Исаев 5 июля поручил подготовить реформу системы управления городом, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Исаева, будет создана комиссия, которая представит свое видение. Реформа должна коснуться каждого структурного подразделения и каждого муниципального служащего. Для того, чтобы работа городских властей была максимально эффективной, нужно перераспределять ресурсы.

Мэр потребовал документально закрепить персональную ответственность за каждый реализуемый в Саратове проект и за функционирование каждого муниципального учреждения и предприятия. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей предусмотрят штрафные санкции в денежном эквиваленте, добавил Исаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове объявлен традиционный открытый городской конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица». Он проходит в два этапа с 25 июня по 31 августа. На первом этапе (до 3 августа) отбор идёт на уровне района. С 4 по 31 августа, во время второго этапа конкурс проходит на уровне города. Участие в нём носит заявительный характер.

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