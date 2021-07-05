Бали, Индонезия, , 10:08 — REGNUM Губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что, начиная с 5 июля, власти запустят вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте 12−17 лет, сообщает CNN Indonesia.

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Вакцинация детей в возрасте 12−17 лет является важной частью борьбы с пандемией. Вакцинация детей также необходима для возобновления очных занятий в школах.

В Индонезии почти 260 000 случаев заражения коронавирусом приходится на детей в возрасте до 18 лет. Более 600 детей до 18 лет умерли, 197 из которых были в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии отказались от плана по открытию острова Бали для иностранных туристов.

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