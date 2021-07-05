Душанбе, , 10:00 — REGNUM Таджикистан подтвердил политику невмешательства во внутренние дела Афганистана. Об этом таджикский лидер Эмомали Рахмон заявил во время телефонного разговора с афганским коллегой Ашрафом Гани, сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Рахмон сказал, что Душанбе был и остается заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности на территории Афганистана. Он отметил, что Таджикистан поддерживает усилия по продвижению межафганских переговоров.

Таджикистанский президент также рассказал о новых случая перехода афганских военнослужащих через государственную границу. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности, в том числе охрану границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 4 на 5 июля после боёв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Таджикистана отступили более тысячи военнослужащих правительственных войск Афганистана.

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