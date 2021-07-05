Ярославль, 5 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля выделит 200 тонн асфальтовой крошки на ремонт дорог частного сектора в Тверицах после обвинений жителей. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Светлана Краузольт и Сергей Щербаков

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель территориального общественного самоуправления «Тверицы» Светлана Краузольт рассказала, что асфальтовая крошка, снятая с проспекта Авиаторов, уходит на продажу частным лицам. Между тем она является муниципальным имуществом.

При этом жители ждали подсыпки своих улиц. Теперь мэрия назвала конкретные сроки начала работ.

«Было принято решение выделить порядка 200 тонн крошки для наиболее нуждающихся в подсыпке улиц частного сектора, расположенных в границах ТОС «Тверицы». Будем определять проблемные участки с жителями и уже в начале следующей недели начнём работы по подсыпке», — рассказал первый заместитель главы территориальной администрации Заволжского района Сергей Щербаков.

Всего в Тверицах в ремонте нуждаются 20 улиц и 20 переулков. Были ли факты продажи асфальтовой крошки на сторону, официальный сайт мэрии не уточнил.