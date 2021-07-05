Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В июне 2021 года прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге сделали 212 109 человек. Это на 69,1% больше, чем в мае текущего года, когда привились 125 442 петербуржцев, сообщили в администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

До июня максимальный объём вакцинации отмечался в феврале 2021 года, тогда за месяц прививку от COVID-19 поставили 180 932 человека.

Напомним, по данным на 3 июля, число жителей Петербурга, прошедших вакцинацию от коронавируса, достигло 945 439 человек, из них 722 168 человека завершили полный цикл вакцинации.