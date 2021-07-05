Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Крупнейший профсоюз учителей в США пообещал дать отпор тем, кто выступает против преподавания критической расовой теории в школах, а также подчеркнул свою поддержку спорному проекту «Проект 1619», сообщает New York Post.

Национальная ассоциация образования, насчитывающая 2,3 миллиона членов, недавно приняла резолюцию, в которой утверждала, что «разумно и уместно» включать критическую расовую теорию в учебную программу, и пообещала создать «команду штатных сотрудников», чтобы помочь учителям «бороться с направленной против теории риторикой».

Для этого организация намерена работать над публикацией «уже созданного, глубокого исследования, которое критикует превосходство белых, нетерпимость по отношению к чернокожим и коренному насению, расизм, патриархат… капитализм… и другие формы власти и угнетения».

«Мы против попыток запретить критическую теорию рас или Проект 1619», — заявили в ассоциации.

В рамках критической расовой теории считается, что расизм — это не только индивидуальная предвзятость, но и системный характер в обществе, политике и институтах правительства, включая правовую систему.