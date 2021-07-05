Москва, 5 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В России в 2020 году количество инфекционных и паразитарных заболеваний было зарегистрировано на 13% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В 2020 году в Российской Федерации зарегистрирован 37 507 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 086 203 случая)», — говорится в докладе.

Ведомство описывает эту динамику как «слабо выраженную тенденцию роста заболеваемости».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, пандемия коронавируса в прошлом году нанесла ущерб экономике России почти в 1 трлн рублей.

В ведомстве уточнили, что 515 млрд рублей пошли на выплаты для поддержки населения и предприятий, 189,4 млрд — на организацию и оказание медпомощи пациентам с COVID-19, 183 млрд — на лечение больных в стационарах, 108 млрд — на тестирование.

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