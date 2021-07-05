Уфа, , 09:44 — REGNUM Порядок присвоения туристическому маршруту соответствующего статуса намерено определить правительство Башкирии. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что в Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах: в законодательстве республики теперь закреплен статус таких маршрутов, обозначены принципы и цели их эксплуатации.

«Туристский маршрут — потенциально ценный ресурс, который при грамотном использовании будет приносить пользу не только туристам, но и бюджету, а также экологии края. Информация о таких объектах будет включаться в реестр туристских ресурсов Республики Башкортостан. Это позволит планировать хозяйственную деятельность таким образом, чтобы она не нанесла ущерба природным достопримечательностям нашей республики», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что порядок присвоения маршруту соответствующего статуса будет определен республиканским правительством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены предоставлять субсидии на развитие внутреннего туризма.