Пермь, , 09:32 — REGNUM Партия «Яблоко» определилось с кандидатами в Госдуму. Пермскую региональную группу возглавит руководитель реготделения партии Ольга Колоколова, сообщает издание «Коммерсантъ».

По одномандатным округам выдвинуты кандидатуры художественного руководителя музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» Елены Плотниковой (округ№ 58) члена совета Ассоциации ТОС Пермского края Светланы Ивановой (округ№ 59), руководителя благотворительного фонда «Кунгур — территория добра» Ольги Вшивковой (округ№ 60) и Ольги Колоколовой (округ№ 61).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее со своими кандидатами в Госдуму определились парламентские партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. В сентябре 2021 года в Прикамье пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание и гордумы трех муниципальных образований.

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