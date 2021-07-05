Ярославль, , 09:29 — REGNUM Партия «Яблоко» выдвинула в Ярославской области бывших депутатов областной думы от партии «ПАРНАС» Василия Цепенду и Сергея Балабаева. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Василий Цепенда

Цепенда выдвинут по 195 «Ростовскому» одномандатному округу, Балабаев по 194 «Ярославскому». Кроме того, Цепенда возглавил список партии по Ярославской области, Сергей Балабаев занял в нём второе место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональная конференция партии рекомендовала сделать главой списка лидера отделения партии Олега Виноградова. В одномандатных округах предлагалось выдвинуть Сергея Балабаева в 194 и Олега Виноградова в 195 округе. Но конференция в Москве решила заменить Виноградова на Цепенду.

Балабаев и Цепенда входили во фракцию «ПАРНАС» в Ярославской областной думе 6 созыва (2013−2018 годы), причём Сергей Балабаев избирался от партии «Гражданская платформа», а Василий Цепенда получил мандат после гибели Бориса Немцова. Балабаев также выдвигался в Госдуму России от «Справедливой России».

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