Москва, 5 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Федеральная сеть риелторских агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Генеральный директор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин напомнил, что в настоящий момент для продажи квартиры, которая приобреталась в ипотеку за счет маткапитала, необходимо выделить в ней доли детям.

Согласно предложенной риелторами инициативе, добавил он, обязательства по выделению долей предлагается перекладывать на новую квартиру, которая планируется к приобретению взамен продаваемой, при предварительном согласовании с органами опеки.

По его словам, в настоящее время большинство банков не соглашается на оформление продажи до тех пор, пока кредит полностью не будет погашен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой расширить сферы применения материнского капитала. По мнению Голиковой, нужно дать гражданам больше возможностей для применения маткапитала. В частности, предлагается скорректировать правила использования денежных средств по двум направлениям.

Первое — дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное строительство либо реконструкцию частных домов. В настоящее время маткапитал возможно использовать лишь после достижения ребёнком трёх лет. Второе — разрешить использование маткапитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

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