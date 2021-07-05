Киев, , 09:48 — REGNUM Военные возможности России значительно превосходят таковые у Украины, а противоположные заявления являются обманом. Об этом 5 июля заявил бывший депутат Верховной рады страны, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян в эфире телеканала «НАШ».

По словам Мартиросяна, украинский народ нельзя обманывать, а также «нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое».

«Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь», не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть — кого мы обманываем?» — сказал он.

Кроме этого, генерал ВСУ уточнил, что в настоящее время на Украине, по его мнению, появилось слишком большое количество «умных» людей, которые «с подхалимством» заявляют о любви к своей стране и о ненависти к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна уже в скором времени получит турецкие беспилотные аппараты Bayraktar.