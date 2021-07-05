Калуга, 5 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Калуге прошел первый турнир по кибердисциплине FIFA 2021 среди глухих и слабослышащих. Участники приехали из Калуги, Тулы и Москвы. Победители в женской и мужской категориях получили ценные призы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги В Калуге прошел первый турнир по кибердисциплине FIFA 2021 среди глухих и слабослышащих.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев обратился к собравшимся с напутствием: «Киберспорт сегодня — это не только развлечение. Он также как и традиционные виды спорта, требует регулярных тренировок, упорства, мастерства и слаженной командной работы. Рад, что участники турнира, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, сохраняют оптимизм, активно участвуют в спортивных мероприятиях и общественной жизни. Ребята, так держать!», — отметил Юрий Моисеев.

Организатор соревнования член молодежной палаты при гордуме Калуги Татьяна Корнеева поблагодарила за помощь с поиском помещения депутата Карпа Диденко.