Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Президент США Джо Байден не смог ответить на вопрос журналистов о России, в результате чего ему в очередной раз пришлось прибегнуть к помощи шпаргалок, сообщает New York Post.

Инцидент произошел 3 июля в одной из кондитерских Сентрал Лейк, штат Мичиган, где американский лидер находился с рабочей поездкой. Журналист спросил президента США, что означает очередная хакерская атака, за которой предположительно стояли российские хакеры.

«Мы не уверены, что это русские», — заявил Байден. — Мне дали отчет, когда я был на самолете. Именно поэтому я и задержался и не сразу вышел из самолета».

После этого, как выходит из появившегося в сети видео, Байден отвлекся на кассира кондитерской, заявив, что он сможет более полно ответить на этот вопрос позднее. Затем Байден достал из пиджака карточку, хотя до этого утверждал, что его подробно проинструктировали на эту тему.

«Я скажу вам, что они мне прислали, хорошо?» — отметил Байден, начав читать с листа бумаги.

«Прежде всего мы не уверены, кто это наверняка, это раз. И что я сделал, я направил все ресурсы правительства на помощь в подготовке ответных действиях, если мы определим — что еще вам нужно?» — сказал Байден, переключая свое внимание на кассира.

По словам американского лидера, если атака была осуществлена с ведома или приказа российских властей, Вашингтон неизбежно ответит.