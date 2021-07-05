Вашингтон, 5 июля 2021, 09:15 — REGNUM Президент США Джо Байден не смог ответить на вопрос журналистов о России, в результате чего ему в очередной раз пришлось прибегнуть к помощи шпаргалок, сообщает New York Post.
Инцидент произошел 3 июля в одной из кондитерских Сентрал Лейк, штат Мичиган, где американский лидер находился с рабочей поездкой. Журналист спросил президента США, что означает очередная хакерская атака, за которой предположительно стояли российские хакеры.
После этого, как выходит из появившегося в сети видео, Байден отвлекся на кассира кондитерской, заявив, что он сможет более полно ответить на этот вопрос позднее. Затем Байден достал из пиджака карточку, хотя до этого утверждал, что его подробно проинструктировали на эту тему.
По словам американского лидера, если атака была осуществлена с ведома или приказа российских властей, Вашингтон неизбежно ответит.