Стокгольм, , 09:17 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен считает, что в Риксдаге имеется парламентское большинство, готовое поддержать его кандидатуру на пост премьер-министра Швеции, о чем он заявит тальману Андреасу Норлену сегодня, 5 июля. Об этом политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн рассказал в эфире SVT.

«Я думаю, он видит для себя условия и рассчитывает на голосование в среду (7 июля — прим. ИА REGNUM)… Но главный вопрос — принятие бюджета. И Стефан Лёвен сказал, что сможет решить эту проблему осенью», — отметила Марморштейн.

Отмечается, что даже если «Левые» и «Центристы» позволят Стефану Лёвену стать премьер-министром, его по-прежнему не поддержит независимый депутат Амине Какабаве. Если она не воздержится при голосовании, а нажмет красную кнопку, то есть проголосует «против», премьер-министром Стефан Лёвен не станет.

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