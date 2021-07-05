Москва, 5 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В ходе разговора по телефону помехи, как правило, возникают по безобидным причинам, однако существует несколько признаков, которые указывают на то, что к телефону может быть подключена третья сторона. Об этом 5 июля рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Прослушка

«Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

При этом эксперт пояснил, что используемые киберпреступниками программы становятся умнее и включаются только в нужные моменты, что позволяет злоумышленникам скрывать свое постоянное присутствие на устройстве.

Также Мясоедов отметил, что владельцы телефонов часто, не задумываясь, дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, разрешив при этом им доступ к микрофону и камерам смартфона.

Кроме этого, по словам эксперта, еще одним признаком прослушки может быть таргетированный под разговоры владельца телефона контент, когда человек видит рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что он недавно обсуждал с кем-либо.

В случае возникновения таких подозрений специалист рекомендовал отключить телефон и немедленно обратиться в сервисный центр.

«С учётом растущего уровня киберпреступников в последний год в случае возникновения подозрений о прослушке телефона стоит его отключить и незамедлительно обратиться в сервисный центр. Самостоятельные действия по защите тоже возможны, но требуют определённых навыков. Потребуется установка дополнительных программ, наподобие антивирусных, и, возможно, даже переустановка операционной системы», — пояснил Мясоедов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин рассказал, что физическое блокирование видеокамеры ноутбука с помощью наклейки или специальной заглушки поможет защититься от действий мошенников.